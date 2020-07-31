31 Июль 2020 2020-07-31T07:54:08+03:00

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В Хабаровском крае загрязнили нерестовую реку Коль. Информация об этом дошла до работников природоохранной прокуратуры, которые уже начали проверку.

На этой неделе, 29 июля, исполняющий обязанности прокурора вместе с начальником отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Николаевскому району, сотрудниками ОУР МО МВД России по Николаевскому району, специалистами Автономной некоммерческой организации «Лаборатория эколого-аналитического контроля города Николаевска-на-Амуре и Николаевского района» выезжали на реку Коль. Их основной задачей было взять пробы воды для дальнейшего исследования.

- Забор проб провели в устьевой части реки Коль и ее притоке - ручье Покровка. Если по итогам экспертизы появятся основания для прокурорского реагирования, меры будут приняты незамедлительно, - прокомментировали в Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU