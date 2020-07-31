«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI

31 Июль 2020 2020-07-31T07:53:06+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» запускает уникальную интерактивную платформу для детей и их родителей. Она позволяет сформировать индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Платформа разработана с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR) на базе мобильного приложения компании Devar - мирового эксперта в области дополненной реальности.

AR-технологии позволяют сделать обучение интересным и интерактивным, что отвечает потребностям современных детей. Кроме того, доказано, что использование дополненной реальности увеличивает внимание и вовлеченность ребенка на 45% по сравнению с традиционным способом обучения.

Учеба на платформе «Ростелекома» проходит в игровой форме. Дети развивают полезные навыки и исследуют мир с помощью курсов, которые разделены на три возрастные группы: 3-5 лет, 6-8 лет и 9-14 лет. В приложении у ребенка есть коллекция виртуальных помощников, у каждого из которых свои история и характер. Теперь благодаря новым технологиям возможностей виртуального помощника можно завести в любой квартире, он поможет в учебе и сделает ее интереснее.

С помощью приложения дети могут тренировать память и внимание, проводить опыты и эксперименты, используя предметы, которые окружают ребенка дома, общаться и снимать фото и видео со своими помощниками в AR. Также на платформе есть обширная библиотека развлекательного музыкального контента, к которому в июле добавятся познавательные детские книги, аудиокниги и видео. Курсы и весь контент формируются индивидуально по интересам для каждого ребенка с помощью нейросетевых технологий и искусственного интеллекта.

- Платформа «Ростелеком» на базе мобильного приложения Devar поможет детям использовать гаджеты с максимальной пользой, - рассказал директор продуктового офиса массового сегмента «Ростелекома» Артем Черменин.

Подписка на платформу «Ростелекома» доступна в мобильном приложении Devar на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android. Для знакомства с бета-версией действует бесплатный пробный период в течение семи дней. Стартовая подписка включает в себя 12 персонажей и 14 образовательных курсов за 299 рублей в месяц. Подробнее о проекте.