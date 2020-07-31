Дворы в Комсомольске ремонтируют на «Единую субсидию»

31 Июль 2020 2020-07-31T07:51:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Дворы в Комсомольске ремонтируют в рамках «Единой субсидии». В планах привести в порядок 50 объектов. На эти цели городу направили больше 125 миллионов рублей.

- Сейчас активные работы уже идут на 37 объектах. Приводят в порядок асфальтовое покрытие проезжих частей дворовых территорий и междворовых проездов. На сегодняшний день завершен ремонт четырех дворов, - прокомментировали в пресс- службе краевого правительства.

Напомним, деньги, которые выделили на ремонт дворов - это неосвоенные средства на объектах долгосрочного плана развития города. В мэрии выступили с инициативой перераспределить финансы. Предложение одобрили на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Полученные деньги в городе намереваются освоить до конца 2020 года. Окончить работы планируют в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU