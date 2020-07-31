31 Июль 2020 2020-07-31T07:50:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Врио губернатора Хабаровского края проверил детские лагеря перед началом смены. Ранее сообщалось, что в августе отдохнут больше 1300 детей. На этот шаг власти идут только на условиях соблюдения строгого санитарного режима во всех учреждениях.

Принимая такое решение, Михаил Дегтярев акцентировал внимание на том, что риск заражения у детей ниже, если они находятся под присмотром профессиональных педагогов.

Во время посещения детских лагерей врио главы региона не только осмотрел территории, но и пообщался с персоналом. Последние рассказали о том, как шла подготовка к открытию. Также Михаил Дегтярев подтвердил, что проект постановления об открытии смены подпишут сегодня, 31 июля.

Напомним, детей примут девять загородных лагерей. Из них три в Хабаровске, три в Комсомольске-на-Амуре, один в Амурском районе и два в районе имени Лазо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/793600" frameborder="0"></iframe> Врио губернатора Хабаровского края проверил детские лагеря перед началом смены.Эдуард ГРИЩУК

ИСТОЧНИК KP.RU