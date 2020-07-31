Михаил Дегтярев рассказал о переезде семьи в Хабаровский край

31 Июль 2020 2020-07-31T07:49:52+03:00

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Во время осмотра детских лагерей перед началом смены Михаил Дегтярев провел встречу с журналистами. Один из вопросов, который задали врио губернатора региона, - когда можно будет увидеть хотя бы одного из четверых его сыновей?

- По сыновьям скучаю, в последние дни звонят каждый день, просятся в Хабаровск. Думаю, в ближайшие недели прилетит супруга, может быть, возьмет с собой кого-то из старших детей, младшему сыну сейчас три месяца, - рассказал Михаил Дегтярев.

Как отметил назначенный глава региона, вопрос с переездом семьи тоже в повестке дня. Основная сложность - это организация учебного процесса. Он намерен искать варианты устройства детей в школу в Хабаровске и после этого организовать переезд семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU