2020-07-31T07:48:57+03:00
Общество

В Хабаровском крае увеличится урожай картофеля

Ожидаемое производство картофеля в 2020 году составит 114 тысяч тонн
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае увеличится урожай картофеляВ Хабаровском крае увеличится урожай картофеляФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае увеличится урожай картофеля. Ожидаемое производство картофеля в 2020 году составит 114 тысяч тонн. К слову, в этом году культуру в промышленном масштабе выращивают 16 сельскохозяйственных организаций и 84 фермера.

- Уровень самообеспеченности региона продуктом составит около 70 процентов. Посадку картофеля провели в лучшие агротехнические сроки на площади в 7,2 тысячи гектаров. На сегодняшний день основной проблемой стал недостаток площадей для хранения. Поэтому фермерам предлагают гранты для создания овоще- и картофелехранилищ, - отметили в краевом минсельхозе.

Отметим также, что для посадки фермеры использовали семена собственные и закупленные в Приморском НИИ сельского хозяйства. У некоторых фермеров установлена производственная линия для мойки, сушки, сортировки и упаковки продукции, которую реализуют в торговых сетях Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жара в Хабаровском крае сменится дождями
Зоосад под Хабаровском открывают для посещения
Площадь Блюхера в Хабаровске благоустроят в 2022 году
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Растущий доход»
В Хабаровском крае проверяют цены на лекарства
В Хабаровском крае увеличится урожай картофеля
Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске
Итоги полугодия подвели в Дальневосточном филиале банка «Открытие»
Дворы в Комсомольске ремонтируют на «Единую субсидию»
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
В Хабаровском крае загрязнили нерестовую реку
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 31 июля 2020 года: за сутки 11 новых пациентов
Михаил Дегтярев рассказал о переезде семьи в Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края проверил детские лагеря перед началом смены
Хабаровчанина задержали за грабеж через сутки после освобождения из тюрьмы
Девочку сбил мопед в Хабаровске
В Хабаровском крае утонули отец и сын
Обстановка в Хабаровске 31 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
Пианино на набережной поднимет настроение суровым прохожим в Хабаровске
В Комсомольске сотрудницу магазина подозревают в краже телефонов
В заповеднике Хабаровского края прошла тренировка по тушению лесных пожаров
В Хабаровском крае завершилось расследование убийства девятилетней давности
Обстановка в Хабаровском крае 31 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
Комсомольчан приняли в Союз художников России
В Хабаровском крае затонуло рыболовецкое судно
Мотоциклист скончался в аварии на трассе между Хабаровском и Владивостоком