31 Июль 2020 2020-07-31T07:48:57+03:00

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В Хабаровском крае увеличится урожай картофеля. Ожидаемое производство картофеля в 2020 году составит 114 тысяч тонн. К слову, в этом году культуру в промышленном масштабе выращивают 16 сельскохозяйственных организаций и 84 фермера.

- Уровень самообеспеченности региона продуктом составит около 70 процентов. Посадку картофеля провели в лучшие агротехнические сроки на площади в 7,2 тысячи гектаров. На сегодняшний день основной проблемой стал недостаток площадей для хранения. Поэтому фермерам предлагают гранты для создания овоще- и картофелехранилищ, - отметили в краевом минсельхозе.

Отметим также, что для посадки фермеры использовали семена собственные и закупленные в Приморском НИИ сельского хозяйства. У некоторых фермеров установлена производственная линия для мойки, сушки, сортировки и упаковки продукции, которую реализуют в торговых сетях Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU