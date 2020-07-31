Итоги полугодия подвели в Дальневосточном филиале банка «Открытие»

31 Июль 2020 2020-07-31T08:04:31+03:00

В банке фиксируют рост кредитных портфелей как для корпоративных, так и для частных клиентов. Фото: пресс-служба банка "Открытие"

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Быстрый провал и такой же быстрый отскок – так охарактеризовал ситуацию в финансовой сфере Дальнего Востока и Хабаровского края в частности Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие». По итогам первого полугодия кредитный портфель филиала превысил 14 миллиардов рублей.

- Надо отдать должное нашим клиентам – их финансовая грамотность значительно выросла. Люди не бросились снимать деньги со счетов, усугубляя ситуацию, бизнес с осторожностью подошел к заемным средствам, - сказал Николай Долгушев. – Выровняло ситуацию и то, что у коронавирусного кризиса есть очень важное отличие от предыдущих нестабильных моментов: мощная государственная поддержка.

По словам управляющего, льготные кредиты для предпринимателей, например, займ на выдачу зарплаты под 2% годовых, который окрестили «невозвратным», а также собственная кредитная линейка банка «Открытие» действительно помогли бизнесу. Предприниматели взвешенно оценили свои риски, ответственно использовали заемные средства. Со своей стороны, банк снизил для корпоративных клиентов и юрлиц плату за контрольно-кассовое обслуживание, а также по депозитам. Активно используется и такой продукт как реструктуризация кредитов.

За шесть месяцев 2020 года кредитный портфель юрлиц Дальневосточного филиала банка «Открытие» в Хабаровском крае и ЕАО вырос на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). В сегменте малого и среднего бизнеса объем выдачи кредитов составил 1 млрд рублей – в два раза больше, чем за АППГ. Розничный портфель вырос до 5,2 млрд рублей. За полгода было оформлено свыше тысячи потребительских кредитов. Хороший рост показала и ипотека – в общей сложности выдано 843 млн рублей на покупку жилья.

- Пандемия ускорила переход банков на дистанционное обслуживание. Мы давно идем по пути цифровизации, а в период самоизоляции активизировали этот процесс. Сейчас 90% услуг и продуктов переведено в онлайн. Например, предоставили клиентам возможность открывать расчетный счет без визита в банк, - отметил Николай Долгушев. – Клиент и сотрудник банка общаются по видеосвязи. Один день – и счет открыт. Услуга была актуальна и востребована без привязки к коронавирусу: предприниматели из отдаленных районов края оценили возможность открывать счета и получать обслуживание без поездки в Хабаровск или ближайший офис банка.

Николай Долгушев отметил, что физические лица в период пандемии заинтересовались инвестиционными продуктами банка. Некоторые получили неплохие доходы, вовремя переведя средства на рынок инвестиций.

Оценивая ситуацию в экономике в целом, банкир склонился к позитивному прогнозу. Стагнация не продлится долго и, несмотря на то, что в самый сложный период мы получили падение ВВП на 10%, по итогам года спад будет в пределах пяти процентов. А в 2021 году у экономики есть все шансы выйти на до-пандемийные показатели.