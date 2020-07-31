В Хабаровском крае проверяют цены на лекарства
В Хабаровском крае проверяют цены на лекарства. Поводом для этого стало одно из обращений местных жителей. Оно пришло из села Восточное от женщины, которой не по карману оказались препараты, реализуемые в поселковых аптеках.
- Представители комитета по соцразвитию отправились инспектировать аптеки. Сначала посетили коммерческую, где цены были чуть выше, чем в среднем в городе. Там нашли требуемый препарат от заболеваний пищеварительного тракта за 204 рубля. А в здании поликлиники это же лекарство стоило 395 рублей, - рассказала Наталья Коваленко, представитель комитета.
После такого «открытия» начали выяснять, откуда такие цены. Пока участники рейда делают запросы и одновременно с этим обращаются к жителям. Если у вас есть аналогичные претензии к ценам в аптеках, сообщайте в комитет по соцразвитию в закдуме.
ИСТОЧНИК KP.RU