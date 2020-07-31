2020-07-31T12:47:20+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае проверяют цены на лекарства

Не согласных с цифрами на ценнике просят направить обращения
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае проверяют цены на лекарстваВ Хабаровском крае проверяют цены на лекарстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае проверяют цены на лекарства. Поводом для этого стало одно из обращений местных жителей. Оно пришло из села Восточное от женщины, которой не по карману оказались препараты, реализуемые в поселковых аптеках.

- Представители комитета по соцразвитию отправились инспектировать аптеки. Сначала посетили коммерческую, где цены были чуть выше, чем в среднем в городе. Там нашли требуемый препарат от заболеваний пищеварительного тракта за 204 рубля. А в здании поликлиники это же лекарство стоило 395 рублей, - рассказала Наталья Коваленко, представитель комитета.

После такого «открытия» начали выяснять, откуда такие цены. Пока участники рейда делают запросы и одновременно с этим обращаются к жителям. Если у вас есть аналогичные претензии к ценам в аптеках, сообщайте в комитет по соцразвитию в закдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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