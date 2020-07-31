Россельхозбанк предлагает новый вклад «Растущий доход»

31 Июль 2020 2020-07-31T12:46:15+03:00

Вклад открывается на сумму от 10 тысяч рублей

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Россельхозбанк ввел в линейку депозитов для физических лиц новое предложение - вклад «Растущий доход».

Вклад открывается на сумму от 10 тысяч рублей на срок 540 дней. Основным преимуществом продукта является растущая в течение срока действия вклада процентная ставка до 5,5% годовых, а также возможность его досрочного закрытия на льготных условиях.

- В связи с рекордным снижением ключевой ставки доходность депозитов закономерно снижается. Россельхозбанк стремится предложить клиентам оптимальные финансовые решения для надежного хранения и накопления сбережений. Именно поэтому мы запускаем новый вклад «Растущий доход» с растущей в течение его срока действия ставкой. Банк постоянно совершенствует продуктовую линейку, что позволяет клиентам выбирать наиболее подходящие для них варианты, - отметила руководитель блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Открыть вклад «Растущий доход» можно в ближайшем офисе банка, а также с использованием систем «Интернет-банк» и «Мобильный банк».