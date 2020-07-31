Площадь Блюхера в Хабаровске благоустроят в 2022 году

31 Июль 2020 2020-07-31T09:33:37+03:00

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Площадь Василия Блюхера в Хабаровске собираются привести в порядок в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра города, председатель комитета по управлению центральным районом Сергей Иванов на встрече с местными жителями и депутатами Хабаровской городской думы.

- Объект включат в адресную инвестиционную программу для получения денег на проектирование. К слову, проекты разработают студенты-архитекторы в рамках объявленного конкурса, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Специалисты также проанализируют обращения и просьбы горожан, которых за последние годы накопилось много, а потом создадут итоговый проект. Проектирование начнется в 2021 году, а само преображение площади - в 2022 году. Напомним, в мэрии также рассматривали возможность строительства на площади Блюхера большого подземного торгового комплекса с парковкой. Однако от идеи отказались - под землей находится теплотрасса, перенос которой обошелся бы казне в немалую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU