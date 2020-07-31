Зоосад под Хабаровском открывают для посещения

31 Июль 2020 2020-07-31T12:44:24+03:00

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Зоосад «Приамурский» под Хабаровском открывают для посещения. Уже завтра, 1 августа, жителей и гостей города ждут в гости здешние обитатели. Визитеров убедительно просят обратить внимание на режим работы.

- Первого августа зоосад открыт с 12:00 до 19:00, кассы заканчивают работу в 18:00. В остальные дни работаем с 10:00 до 19:00. Также обратите внимание, что на основании приказа и.о. министра культуры Хабаровского края Федосова А.В. с 1 августа зоосад принимает посетителей, исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра. Не забывайте про социальную дистанцию и масочный режим, - рассказали в зоосаде.

Отметим также, что правила посещения прежние, но есть несколько новых пунктов. Социальную дистанцию нужно соблюдать во время покупки билетов, для этого у кассы, а также на территории зоосада и в местах общего пользования нанесли специальные разметки. Собираясь в зоосад, не забудьте взять не только маски, но и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU