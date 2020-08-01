Обстановка в Хабаровском крае 1 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода

1 Авг. 2020 2020-08-01T02:21:53+03:00

Долгожданная прохлада пришла в край вместе с дождями и грозами

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Сегодня, 1 августа, по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», днем с сохранением в ночь на 2 августа в южных и центральных районах края (Хабаровском, Верхнебуреинском, Нанайском, Амурском и Комсомольском районах) ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, локально сильные ливни с грозами.

Ночью в северных районах температура +17…+19, днем поднимется до +20…+22, ветер до 13 м/с. В Хабаровске максимальная дневная температура +27, ветер до 12 м/с. На юге края днем кратковременные дожди, ночью +19…+21, днем +26 +28.

Опасных гидрологических явлений, сообщает МЧС по Хабаровскому краю, не зарегистрировано. На реках края продолжается спад. Остаются затопленными поймы реки Амур в Ульчском районе, Кур, Тунгуска на глубину 0,2-1,5 м. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 15-20 см.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 15 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

ИСТОЧНИК KP.RU