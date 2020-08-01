В Биробиджане у карьера «Лесной» выставили спасательный пост
С минувшей пятницы, 31 июля, в районе карьера «Лесной» в Биробиджане дежурят спасатели. Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, пост будет работать каждый день до конца купального сезона.
- Прошло заседание КЧС, на котором говорили об ужесточении контроля за городскими водоемами. Совсем недавно на водоеме, который располагается в районе ул. Шалаева, погиб подросток. По словам инспекторов ГИМС, очень много детей отдыхает именно возле этого карьера и без присмотра взрослых, - сказал мэр Биробиджана Александр Головатый
Запретительные штендеры не действуют на детей и взрослых – они все равно идут купаться. Раз не удается пресечь купание в необорудованных местах, значит, нужно сделать такие места максимально безопасными, решили городские власти.
Помимо этого в городе пройдут рейды – в течении дня сотрудники городской администрации и полицейские будут осматривать популярные «купалки», чтобы еще раз напомнить пловцам об опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU