2020-08-01T03:19:11+03:00
Общество

В Биробиджане у карьера «Лесной» выставили спасательный пост

Несмотря на предупреждения об опасности, здесь часто купаются подростки
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Спасатели будут дежурить на карьере каждый день, пока не закончится сезонСпасатели будут дежурить на карьере каждый день, пока не закончится сезонФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

С минувшей пятницы, 31 июля, в районе карьера «Лесной» в Биробиджане дежурят спасатели. Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, пост будет работать каждый день до конца купального сезона.

- Прошло заседание КЧС, на котором говорили об ужесточении контроля за городскими водоемами. Совсем недавно на водоеме, который располагается в районе ул. Шалаева, погиб подросток. По словам инспекторов ГИМС, очень много детей отдыхает именно возле этого карьера и без присмотра взрослых, - сказал мэр Биробиджана Александр Головатый

Запретительные штендеры не действуют на детей и взрослых – они все равно идут купаться. Раз не удается пресечь купание в необорудованных местах, значит, нужно сделать такие места максимально безопасными, решили городские власти.

Помимо этого в городе пройдут рейды – в течении дня сотрудники городской администрации и полицейские будут осматривать популярные «купалки», чтобы еще раз напомнить пловцам об опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24