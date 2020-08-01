В бюджет Хабаровского края внесли изменения

1 Авг. 2020 2020-08-01T03:19:56+03:00

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В Законодательной думе Хабаровского края рассмотрели закон о внесении изменений в краевой бюджет-2020 и на плановый период 2021-2022 годов. По словам Валентина Костюшина, министра финансов края, изменения вызваны поступлениями федеральных средств. В результате корректировок параметры краевого бюджета стали: доходы – 119,9 млрд руб., расходы – 130,2 млрд руб., дефицит – 10,3 млрд руб.

Одним из главных направлений остается борьба с последствиями коронавирусной инфекции. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступят в размере 7,2 млрд руб., почти половина этой суммы пойдет на борьбу с COVID-19. На помощь малому и среднему предпринимательству направят более 170 млн руб. Потерявшие работу из-за коронавируса продолжат получат пособие по безработице. На эти цели выделено 411,6 млн руб.

Второе направление – исполнение социальных обязательств: субсидии на перелеты по краю, рост расходов на создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в детсадах, бесплатное питание для школьников и другие социальные пособия.

Третье – развитие инфраструктуры в крае, расходы на это увеличены на 8,6 млрд руб. Продолжится строительство берегозащитных укреплений в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, детского больничного комплекса в городе Юности, физкультурно-оздоровительного комплекса в Вяземском, стадиона по улице Воровского в Хабаровске, теннисных кортов в селе Троицкое и других объектов.

На 84,7 млн руб. увеличено финансирование министерству культуры края. Минсельхоз получит дополнительно 55,7 млн рублей. На дотации районным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов будет предусмотрено 254 млн руб.

Депутаты подержали все поправки и единогласно приняли корректировки.