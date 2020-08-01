В Хабаровске на стихийном шествии мэрия насчитала около трех с половиной тысяч человек
Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, сегодня 1 августа около полудня с площади им. Ленина вышли порядка трех с половиной тысяч человек. Собравшихся на стихийное шествие, отмечают в мэрии, в два раза меньше, чем в предыдущие дни.
Собравшиеся скандировали «Свободу!», «Наш выбор – наш губернатор», затем выдвинулись по уже стандартному маршруту: с площади им. Ленина, по ул. Муравьева-Амурского, далее на площадь Славы и по улице Ленина до площади им. Блюхера. Там колонна свернула по ул. Пушкина, замкнув круг.
Отметим, что в Хабаровском крае по-прежнему запрещены массовые мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Уровень заболеваемости не спадает настолько, чтобы вернуться к привычной жизни.
Многие приходят с плакатами и флагами Хабаровского краяФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU