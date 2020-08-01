В Хабаровском крае назначен министр финансов

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:53:38+03:00

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На должность министра финансов Хабаровского края назначен Валентин Костюшин, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Напомним, после увольнения с поста губернатора «по утрате доверия» Сергея Фургала все правительство края работает в статусе «исполняющих обязанности». Такова норма Устава края. Решение оставить человека на должности или принять другого – за новым главой правительства.

Валентин Костюшин родился в 1963 году в Хабаровске. Имеет два высших образования. Окончил Политехнический институт по специальностям «инженер-механик» и «финансы и кредит». Почти 20 лет проработал на шахте предприятия Ургалуголь, от горнорабочего до директора по экономике. С 2004 года занимал должность заместителя министра финансов Хабаровского края.

Ранее, 2 июля новый министр финансов сдал квалификационный экзамен в Москве, подтвердив, что его уровень компетентности позволяет занимать высокие посты в исполнительном органе субъекта РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU