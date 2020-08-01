Врио губернатора Хабаровского края находится в рабочей поездке по северным районам

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:55:41+03:00

Михаил Дегтярев субботу проведет в Николаевском районе, а утро воскресенья встретит в Охотске Фото: Правительство Хабаровского края

В Николаевском и Охотском районах Михаил Дегтярев проконтролирует работы по строительству социальных объектов и объектов городской инфраструктуры

Изменить размер текста: A A

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает рабочие поездки по районам. Как сообщили в пресс-службе правительства края, в первые два дня августа он посещает Николаевский и Охотский районы.

В Николаевске-на-Амуре глава края проконтролирует ход строительства лечебного корпуса центральной районной больницы, жилого дома, физкультурно-оздоровительного комплекса. Также Михаил Дегтярев побывает на рыбодобывающих предприятиях. В Охотском районе он посетит учреждения образования и здравоохранения. Кроме того, ознакомится с тем, как власти обоих районов готовятся к отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU