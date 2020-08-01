2020-08-01T08:55:41+03:00
Общество

Врио губернатора Хабаровского края находится в рабочей поездке по северным районам

В Николаевском и Охотском районах Михаил Дегтярев проконтролирует работы по строительству социальных объектов и объектов городской инфраструктуры
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Михаил Дегтярев субботу проведет в Николаевском районе, а утро воскресенья встретит в ОхотскеМихаил Дегтярев субботу проведет в Николаевском районе, а утро воскресенья встретит в ОхотскеФото: Правительство Хабаровского края
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает рабочие поездки по районам. Как сообщили в пресс-службе правительства края, в первые два дня августа он посещает Николаевский и Охотский районы.

В Николаевске-на-Амуре глава края проконтролирует ход строительства лечебного корпуса центральной районной больницы, жилого дома, физкультурно-оздоровительного комплекса. Также Михаил Дегтярев побывает на рыбодобывающих предприятиях. В Охотском районе он посетит учреждения образования и здравоохранения. Кроме того, ознакомится с тем, как власти обоих районов готовятся к отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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