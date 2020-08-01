Врио губернатора Хабаровского края находится в рабочей поездке по северным районам
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает рабочие поездки по районам. Как сообщили в пресс-службе правительства края, в первые два дня августа он посещает Николаевский и Охотский районы.
В Николаевске-на-Амуре глава края проконтролирует ход строительства лечебного корпуса центральной районной больницы, жилого дома, физкультурно-оздоровительного комплекса. Также Михаил Дегтярев побывает на рыбодобывающих предприятиях. В Охотском районе он посетит учреждения образования и здравоохранения. Кроме того, ознакомится с тем, как власти обоих районов готовятся к отопительному сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU