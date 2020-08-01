Выплаты медикам Хабаровского края, работающим с ковидными пациентами, продлили на август

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:16:22+03:00

Медперсонал получит выплаты из краевого бюджета в том числе и за август Фото: Правительство Хабаровского края

Речь идет именно о краевых выплатах тем работникам здравоохранения, которые не вошли в федеральный перечень

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Не вошедшие в федеральные списки выплат за работу с больными коронавирусом нового типа медработники получат выплаты и за август. Такое решение принято врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщает пресс-служба правительства. Выплаты назначались и уже выплачены за май и июнь, за июль средства поступят в августе, а за последний месяц лета – до середины сентября.

- Речь идет о работниках здравоохранения, не вошедших в федеральный перечень. Для них власти Хабаровского края утвердили свой список сотрудников, в который вошли врачи-эпидемиологи, врачи-реаниматологи, патологоанатомы, специалисты, проводящие лабораторную диагностику, водители автомобилей учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и другие специалисты, - добавили в минздраве Хабаровского края. - Списки получателей утверждают главные врачи. На доплаты за август сможет рассчитывать персонал 50 учреждений — всего более 2 тысяч человек.

Правительство РФ установило надбавки для медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, однако не все сотрудники учреждений здравоохранения вошли в этот список. Поэтому предыдущий губернатор Сергей Фургал установил специальный краевой перечень, деньги по которому выделяет бюджет края.

В случае задержки выплат за работу с ковидниками можно обратиться на горячую линию: с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по номерам: (4212) 40-25-56, 40-21-25.

ИСТОЧНИК KP.RU