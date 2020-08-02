2 Авг. 2020 2020-08-01T16:08:19+03:00

Обстановка в Хабаровском крае 2 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В регионе будет дождливо

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Сегодня, 2 августа, в Хабаровске небольшой дождь, ночью +20 +22, днем +24 +26, ветер северо- восточный 7-12 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, возможна гроза, ночью +20 +22, днем +29 +31, ветер юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах ночью дожди, местами сильные, днем кратковременные дожди, ночью +13 +23, днем +17 +26, ветер юго- восточный 5-10 м/с. На севере региона местами небольшие дожди (Охотский – без осадков), ночью +7 +17, днем +13 +23, ветер южный 5-14 м/с

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно регионального минздрава, в крае чилос заражений коронавирусом достигло 7650. Из них вылечившихся 4842.

ИСТОЧНИК KP.RU