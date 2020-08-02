2 Авг. 2020 2020-08-02T03:38:44+03:00

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Жители района имени Лазо Хабаровского края остались без электричества. Причина тому прошедшие в ночь с 1 на 2 августа дожди и сильный ветер. По данным на 10 часов утра 2 августа, энергоснабжения лишились жители пяти населенных пунктов.

- Света нет в Переяславке, Черняево, Бичевой, Гродеково и Могилевке. На данный момент аварию ликвидируют бригады Лазовских РЭС. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что жаркая погода в регионе сменится обильными дождями. Местное население предупреждали о возможных сбоях в работе объектов ЖКХ и энергообеспечения. Также структуры, ответственные за предупреждение таких ситуаций, были готовы к оперативному реагированию в случае возникновения аварий на ЛЭП.

ИСТОЧНИК KP.RU