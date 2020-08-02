В Комсомольске снесут деревья в рамках реконструкции торгового центра
В Комсомольске -на- Амуре собираются снести зеленые насаждения в районе проспекта Победы, 57. Это необходимая мера в связи с созданием дополнительных парковочных мест. О предстоящих работах рассказали в пресс- службе городской администрации.
Деревья и кустарники планируют снести в рамках реконструкции торгового центра «Победа». При этом собственник объекта уже внес в местный бюджет восстановительную стоимость за снос зеленых насаждений.
Отметим также, что дополнительно собственник объекта предусмотрел и компенсационные посадки кустарников на прилегающей территории по проспекту Победы. То есть вместо ликвидированных деревьев и кустарников он обязуется высадить новые зеленые насаждения. Жителей города юности убедительно просят с пониманием отнестись к проведению данной работы и не волноваться по поводу вырубок на территории города.
ИСТОЧНИК KP.RU