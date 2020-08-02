В Комсомольске снесут деревья в рамках реконструкции торгового центра

2 Авг. 2020 2020-08-02T05:31:04+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре собираются снести зеленые насаждения в районе проспекта Победы, 57. Это необходимая мера в связи с созданием дополнительных парковочных мест. О предстоящих работах рассказали в пресс- службе городской администрации.

Деревья и кустарники планируют снести в рамках реконструкции торгового центра «Победа». При этом собственник объекта уже внес в местный бюджет восстановительную стоимость за снос зеленых насаждений.

Отметим также, что дополнительно собственник объекта предусмотрел и компенсационные посадки кустарников на прилегающей территории по проспекту Победы. То есть вместо ликвидированных деревьев и кустарников он обязуется высадить новые зеленые насаждения. Жителей города юности убедительно просят с пониманием отнестись к проведению данной работы и не волноваться по поводу вырубок на территории города.

ИСТОЧНИК KP.RU