2020-08-02T06:59:51+03:00
Общество

В Хабаровском крае ушла в отпуск с последующим увольнением пресс-секретарь Сергея Фургала

Надежда Томченко намерена помогать в битве за бывшего шефа и искать новую работу
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае ушла в отпуск с последующим увольнением пресс-секретарь Сергея Фургала ФОТО: аккаунт Надежды Томченко в InstagramВ Хабаровском крае ушла в отпуск с последующим увольнением пресс-секретарь Сергея Фургала ФОТО: аккаунт Надежды Томченко в Instagram
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В Хабаровском крае ушла в отпуск с последующим увольнением пресс-секретарь Сергея Фургала. Об этом Надежда Томченко сообщила в своем аккаунте в Instagram. Она отметила, что намерена помогать бывшему шефу и искать работу, но пока определилась, какую работу и где.

К слову, ранее Надежда работала на радио, потом на телевидении, а после стала пресс-секретарем в частной компании. В 2018 году прошли выборы губернатора, а она участвовала в предвыборной кампании.

- С чем ушла из «белого»? С немалым опытом, новыми знакомствами, и, скорее всего ещё долго буду осознавать, чем ещё, - подытожила Надежда Томченко в конце своего поста.

Напомним, ранее из правительства кра ушли три чиновника: Юрий Золочевский - первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономике, Владимир Хлапов - первый заместитель председателя правительства края - руководитель аппарата губернатора и правительства края и Захар Синяговский - советник губернатора Хабаровского края, и.о. координатора отделения ЛДПР в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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