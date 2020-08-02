2 Авг. 2020 2020-08-02T08:33:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае установили квоты на добычу диких животных. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Согласно документу определили максимальную численность разных видов диких животных на отстрел охотниками в период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года.

- В документе оговорены лимиты на отстрел дикого северного оленя, лося и изюбря, бурого и гималайского медведя, рыси и других диких зверей в охотничьих угодьях региона. Разрешений выдают в региональном министерстве природных ресурсов и краевой службе по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

Охотникам напоминают, что отстрел животных возможен при наличии разрешений. За незаконную охоту предусмотрена административная и уголовная ответственность. Подробнее о получении разрешений и лимитах на добычу охотничьих ресурсов на сайте краевого министерства природных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU