2020-08-02T08:33:43+03:00
Общество

В Хабаровском крае установили квоты на добычу диких животных

Распоряжение уже подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае установили квоты на добычу диких животныхВ Хабаровском крае установили квоты на добычу диких животныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае установили квоты на добычу диких животных. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Согласно документу определили максимальную численность разных видов диких животных на отстрел охотниками в период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года.

- В документе оговорены лимиты на отстрел дикого северного оленя, лося и изюбря, бурого и гималайского медведя, рыси и других диких зверей в охотничьих угодьях региона. Разрешений выдают в региональном министерстве природных ресурсов и краевой службе по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

Охотникам напоминают, что отстрел животных возможен при наличии разрешений. За незаконную охоту предусмотрена административная и уголовная ответственность. Подробнее о получении разрешений и лимитах на добычу охотничьих ресурсов на сайте краевого министерства природных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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