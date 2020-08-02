2 Авг. 2020 2020-08-02T07:46:14+03:00

Обильные осадки и порывы ветра прогнозируют на территории центральных и южных районов края

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В Хабаровском крае 3 августа ожидается ухудшение погоды. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», неблагоприятной будет погода на территории части центральных (Верхнебуреинский) и южных районов края. Синоптики сообщают, что ожидаются кратковременные дожди, ливни, усиление ветра местами до 15-20 м/с.

- Из-за осадков могут быть кратковременные подтопления придворовых территорий. Не исключена вероятность подъема уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытие грунтовых покрытий на местных дорогах. Возможны сбои в работе объектов ЖКХ и энергетики, вызванных осадками и порывистым ветром, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что главам муниципальных образований уже направили рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU