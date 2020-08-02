2 Авг. 2020 2020-08-02T10:00:48+03:00

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В Биробиджане во время непогоды ветром повалило деревья. Накануне 1 августа в областной столице и в большинстве районов региона прошел дождь, был сильный ветер. Спасатели дважды выезжали убирать поваленные ветром деревья по улицам Набережная и Трансформаторная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

В районе дома №36 на улице Набережная дерево упало на линию электропередач. Здесь энергетики сначала обесточили аварийный участок ЛЭП, затем провела аварийно-восстановительные работы по возобновлению подачи электроснабжения. В результате происшествия нарушено уличное освещение, которое планируют восстановить сегодня, 2 августа.

Жителей региона предупреждают, сильные ливни с грозами ожидаются также 3 августа. Пожалуйста, будьте осторожны, по возможности отложите поездки и останьтесь дома.

mchseao В Биробиджане ветром повалило деревья

ИСТОЧНИК KP.RU