В Биробиджане ветром повалило деревья
В Биробиджане во время непогоды ветром повалило деревья. Накануне 1 августа в областной столице и в большинстве районов региона прошел дождь, был сильный ветер. Спасатели дважды выезжали убирать поваленные ветром деревья по улицам Набережная и Трансформаторная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
В районе дома №36 на улице Набережная дерево упало на линию электропередач. Здесь энергетики сначала обесточили аварийный участок ЛЭП, затем провела аварийно-восстановительные работы по возобновлению подачи электроснабжения. В результате происшествия нарушено уличное освещение, которое планируют восстановить сегодня, 2 августа.
Жителей региона предупреждают, сильные ливни с грозами ожидаются также 3 августа. Пожалуйста, будьте осторожны, по возможности отложите поездки и останьтесь дома.
ИСТОЧНИК KP.RU