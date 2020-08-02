2020-08-02T09:59:19+03:00
Общество

Сотрудники УФСИН в ЕАО нашли 19 тысяч кустов конопли

Наркосодержащую траву обнаружили во время проведения оперативно-розыскных мероприятий
Александр ШТААЛЬ
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Сотрудники УФСИН в ЕАО нашли 19 тысяч кустов коноплиСотрудники УФСИН в ЕАО нашли 19 тысяч кустов коноплиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники УФСИН России в ЕАО во время проведения оперативно-розыскных мероприятий нашли плантацию конопли. По предварительной информации, наркосодержащая трава произрастала в окрестностях села Кукелево Ленинского района. Она занимала территорию площадью 0,8 гектара.

- Заросли конопли нашли 28 июля. Информацию о находке в установленном порядке довели до сотрудников УМВД России по ЕАО. Позже принято решение об уничтожении данной растительности, - рассказали в УФСИН России по ЕАО.

На следующий день, 29 июля, сотрудники уголовно-исполнительной системы региона совместно с сотрудниками полиции, пограничниками Службы в Биробиджане и представителями администрации Ленинского сельского поселения начали совместную работу. Общими усилиями смогли уничтожить 19 тысяч кустов дикорастущей конопли общей массой около 24 тысяч килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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