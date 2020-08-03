В Хабаровске выбрали место для памятной доски Ким Чен Иру

3 Авг. 2020 2020-08-03T03:36:59+03:00

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В Хабаровске определились с местом для памятной доски руководителю Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Иру. Установить ее решили в знак уважения и в память о посещении 17 августа 2001 года Хабаровского края. Однако с ходу выбрать место не получилось, за помощью обратились к горожанам. Для этого с 1 июля по 1 августа 2020 года провели на сайте министерства культуры края народное голосование.

- Голосующим нужно было выбрать из пяти предложенных вариантов. Чаще всего предпочтение отдавали варианту №4 - на территории Хабаровского краевого парка им. Н.Н. Муравьева-Амурского, недалеко от Утеса. За него проголосовали 289 человек, - рассказали в краевом минкульте.

На втором месте по числу отданных голосов был занял вариант №5, предполагающий установку памятной доски вне парка. За него проголосовали 180 человек. С существенным отрывом в рейтинге располагаются остальные ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU