3 Авг. 2020 2020-08-03T04:04:14+03:00

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На научные проекты в Хабаровском крае выделили гранты. Распоряжение об этом подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Речь идет о сумме около пяти миллионов рублей. Деньги распределили между исследовательскими институтами и вузами края.

- Финансовую поддержку получат 19 проектов. Гранты предоставляют по приоритетным направлениям развития науки техники и технологии края, - сообщили в министерстве образования и науки края. - На конкурсной основе определили лучшие разработки в области естественных и технических наук, гуманитарных и общественных наук. Всего заявок было 171.

Максимальный размер гранта составляет 500 тысяч рублей. Большинство разработок представили ученые из Тихоокеанского государственного университета, Комсомольского-на-Амуре государственного университета, Амурского государственного гуманитарно-педагогического университета, Дальневосточного государственного университета путей сообщения и Хабаровского Федерального исследовательского центра.

ИСТОЧНИК KP.RU