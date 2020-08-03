Иномарка врезалась в фонарный столб в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске в минувшее воскресенье, 2 августа, на улице Суворова в фонарный столб врезалась машина Toyota Mark-2. По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны улицы Малиновского в сторону проспекта 60 лет Октября. В какой-то момент водитель не обеспечил постоянный контроль за движением, потерял управление и выехал за пределы проезжей части.

- Автомобиль врезался в световую опору. В результате аварии пострадал пассажир иномарки - парень 2002 года рождения. У него диагностировали рваную рану щеки и ушиб головного мозга. Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение, - рассказал информированный источник.

Известно, что стаж вождения автолюбителя с 2018 года. Он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В отношении мужчины составили административный протокол.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.