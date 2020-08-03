2020-08-03T04:55:45+03:00
Общество

В Хабаровске музыкальные и художественные школы принимают детей по новым правилам

Родителям обязательно нужно предъявить специальный сертификат
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске музыкальные и художественные школы принимают детей по новым правиламВ Хабаровске музыкальные и художественные школы принимают детей по новым правиламФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске музыкальные и художественные школы принимают детей по новым правилам. Теперь родителям нужно предъявлять специальный сертификат. С его помощью можно будет компенсировать часть родительской платы за ребенка.

- Напомним, чтобы получить сертификат нужно зарегистрироваться на сайте 27.pfdo.ru, либо обратиться в одно из учреждений допобразования, куда собирается пойти ребенок, - рассказали в городском управлении образования. - После получения сертификата, на него «зачисляют» сумму в размере более 18 тысяч 773 рублей (около 2 тысяч в месяц). Ее можно потратить на творческие и развивающие внеклассные занятия.

На сегодняшний день сертификат уже принимают в 203 организациях, из которых 24 – это муниципальные учреждения дополнительного образования и культуры, краевые организации, общеобразовательные школы. Консультации по получению и использованию сертификата по телефонам «горячей линии»: (4212) 24-36-65, 30-21-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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