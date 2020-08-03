Рудник «Молодежный» в Хабаровском крае обеспечен связью от Ростелекома

3 Авг. 2020 2020-08-03T04:58:44+03:00

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Рудник «Молодежный» (АО «Оловянная рудная компания») в Солнечном районе Хабаровского края получил высокоскоростную связь. Компания Ростелекому протянула к руднику почти 20 километров оптоволокна.

Проект, по словам специалистов Ростелекома, был нестандартным и интересным в реализации. Волоконно-оптические линии построены по технологии GPON – одной из самых перспективных в сфере связи. Волоконно-оптический кабель идет напрямую до оборудования абонента, а сигнал передается за счет светового, а не электрического импульса. Благодаря этому скорость и стабильность интернет-соединения увеличиваются. Теперь на руднике есть высокоскоростной безлимитный интернет, местная, внутризоновая и междугородняя телефонная связь, а также «Интерактивные телевидение».

- Раньше АО «Оловянная рудная компания» получала услуги связи через спутниковые каналы. Для предоставления высокоскоростного интернета и других цифровых услуг просто необходимо было провести оптику, - объяснила Ольга Фомичева, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Двадцать километров линий прокладывали в непростых условиях – по болотистой труднодоступной местности. Технология GPON (гигабитные пассивные оптические сети) позволяет не только удовлетворить текущие потребности клиента – в случае необходимости можно подключить и другие сервисы. Мощности канала хватит.

Узнать о технической возможности подключения услуг для корпоративных клиентов, оставить заявку на подключение и другое можно на сайте и по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.