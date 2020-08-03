2020-08-03T05:30:13+03:00
Происшествия

Крадущего деньги со счетов жителей Алтая злоумышленника задержали в Биробиджане

По версии следствия, мужчина представлялся сотрудником сотовой компании
Александр ШТААЛЬ
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Крадущего деньги со счетов жителей Алтая злоумышленника задержали в БиробиджанеКрадущего деньги со счетов жителей Алтая злоумышленника задержали в БиробиджанеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане задержали подозреваемого в серии краж с банковских карт жителей Алтая. По предварительной информации, злоумышленник звонил потенциальным жертвам, представлялся сотрудником сотовой связи и, под предлогом возврата денег клиентам за некорректно подключенные услуги, узнавал реквизиты банковских карт. Позже посредством электронных средств платежа переводил деньги с карт потерпевших на свой счет.

- Промышлял фигурант в июле текущего года. В целом он похитил более 150 тысяч рублей. Установили личность подозреваемого общими усилиями сотрудников уголовного розыска УМВД России по ЕАО и уголовного розыска МВД по Республике Алтай, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Известно, что фигурант 1989 года ранее был судим. Он не стал отрицать свою вину и дал признательные показания. Во время обыска у него нашли 40 сим-карт одного из сотовых операторов, телефоны и банковские карты, тетрадь с телефонами потенциальных жертв. Разбирательства продолжаются, фигуранта арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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