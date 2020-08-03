В Хабаровском крае прогнозируют дождевой паводок Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае прогнозируют дождевой паводок. По информации гидрологов, в ближайшие два дня может подняться уровень реки Урми у села Кукан Хабаровского района. Вода может достигнуть отметок неблагоприятного явления.

- К 4 и 5 августа вода может быть на уровне отметок 800-850 сантиметров при уровне неблагоприятного явления 850 сантиметров. За прошедшие сутки река Урми поднялась на 37 сантиметров, и по состоянию на восемь часов утра 3 августа 2020 года уровень воды составил 761 сантиметр, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что разлив реки и продолжающиеся осадки могут привести к подтоплению участков населенного пункта, расположенных в низинной местности. Также под водой частично могут оказаться и территории сельскохозяйственного назначения. Жителей региона призывают соблюдать меры безопасности во время прохождения дождевого паводка.