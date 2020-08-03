3 Авг. 2020 2020-08-03T07:14:50+03:00

Долгострой на улице Алексеевская в Хабаровске на стадии отделки и благоустройства Фото: Администрация Хабаровска

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Долгострой на улице Алексеевской в Хабаровске на стадии отделки и благоустройства. На стройплощадку уже подвозят необходимые материалы. Работы проводят по графику, на сегодняшний день общестроительные процессы завершены на 54 процента.

- В помещения провели газ, оштукатурили стены. В скором времени собираются клеить обои. Почти закончились кровельные работы. Осталось смонтировать ограждения по периметру крыши, сделать балконные козырьки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Территорию рядом с домом продолжают благоустраивать. Дворовый проезд уже готов и заасфальтирован на 100 процентов. Также обустраивают баскетбольную площадку и пешеходные дорожки. Провели планировку территории участка в сторону оврага.

Напомним, сдать жилье в эксплуатацию собираются в декабре текущего года. К слову, все квартиры сделают «под ключ», то есть с ремонтом. Новоселам останется только завезти мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU