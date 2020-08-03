3 Авг. 2020 2020-08-03T07:13:56+03:00

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Хабаровский край проголосует за «Российское дерево 2020». Мероприятие проводят в рамках Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы». Напомним, ранее в реестр удивительных деревьев России от Хабаровского края вошли ясень манчьжурский в Хабаровске и береза повислая в селе Екатеринославка района имени Лазо.

- Ясень высадил на улице Муравьева-Амурского в Хабаровске Владимир Арсентьев. Это случилось в 1911 году. Автор книги «Дерсу Узала» много сил и времени потратил на изучение дальневосточной природы, культуры и истории, - рассказали в региональном минприроды.

У березы в Екатеринославке тоже интересная история. Село образовалось в 1895 году, а через два года его основатели построили храм, рядом с которым высадили березу. В 20 веке храм разрушили, а береза стоит до сих пор. Ее нижние ветки в обхвате достигают толщины больше метра.

ИСТОЧНИК KP.RU