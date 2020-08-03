Хабаровские тепловые сети информируют о перекрытии дорог в связи с проведением ремонта теплотрассы

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:55:33+03:00

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Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о проведении ремонтных работ на тепловых трассах города Хабаровска. В рамках подготовки к отопительному зимнему периоду 2020-2021 годов проведут ремонтные работы по замене трубопровода на участке тепловой сети ТМ-31. В связи с этим с 22:00 5 августа 2020 года до 22:00 7 августа 2020 года перекроют движение всех видов транспорта по улице Сеченова в районе дома №36 А по улице Специалистов.

Также с 5 августа 2020 года по 7 августа 2020 года для проведения ремонта теплотрассы планируют перекрыть движение автотранспорта в обоих направлениях по улице Орджоникидзе, 7.

В обоих случаях отключение горячего водоснабжения производиться не будет. Информацию о ремонтной кампании 2020 года, проводимой в Хабаровске, можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу ХТС по телефону: 8 (4212) 36-35-16. Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.