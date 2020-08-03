2020-08-03T07:54:28+03:00
Общество

В Хабаровском крае пропал член экипажа затопленного рыболовецкого судна

Еще один человек смог спастись
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае пропал член экипажа затопленного рыболовецкого суднаВ Хабаровском крае пропал член экипажа затопленного рыболовецкого суднаФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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В Хабаровском крае затонуло рыболовецкое судно. По предварительной информации, на борту в этот момент находились два члена экипажа - один пропал, второй смог спастись. Происшествие случилось на прошлой неделе, 26 июля, в северной части Охотского моря, примерно в 25 километрах от поселка Новая Иня Охотского района.

Ранее сообщалось, что проверку по данному инциденту проводит Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России. Также в ситуации разбираются сотрудники Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратуры. Они выясняют, были ли исполнены требования законодательства о безопасности плавания.

- Известно, что в поселок Вострецово вышло моторное судно, груженое рыбой-сырцом, с экипажем в составе двух человек. На подходе к поселку Ульбея судно захлестнуло волной, оно затонуло. При выявлении нарушений законодательства о безопасности плавания в связи с произошедшим аварийным случаем примут меры прокурорского реагирования, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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