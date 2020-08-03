Больше тысячи хабаровчан пробежали на Всероссийском полумарафоне
Больше тысячи хабаровчан пробежали на Всероссийском полумарафоне. Забег состоялся в минувшее воскресенье, 2 августа 2020 года, и прошел в режиме онлайн. К слову, «ЗаБег.РФ» стал самым крупным полумарафоном с синхронным стартом, объединившим 85 городов в 11 часовых поясах.
- Напомним, в краевой столице мероприятие провели в режиме онлайн. Участники заранее получили стартовые пакеты, пробежали выбранные дистанции и получили заслуженные медали. К слову, самыми популярными дистанциями были 1520 метров и 10 километров, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
Отметим также, что перед раздачей пакетов территорию спортивного парка тщательно обработали дезинфицирующими средствами. Это необходимая мера, чтобы избежать риска заражения и распространения инфекционного заболевания COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU