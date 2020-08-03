2020-08-03T08:57:03+03:00
Звезды

Хабаровчане выбрали для «Космопорта» лиловый рассвет на Венере

За такой вариант оформления проголосовали больше всего горожан
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчане выбрали для «Космопорта» лиловый рассвет на ВенереХабаровчане выбрали для «Космопорта» лиловый рассвет на ВенереФото: Администрация Хабаровска
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«Космопорту» в хабаровском парке имени Гагарина выбрали будущий внешний облик. Его определили путем голосования сами горожане. Большинство местных жителей остановили свой взгляд на лиловой расцветке, похожей на рассвет на Венере. Интернет-голосование проходило в июле на сайте городского «Центра инновационных технологий» и завершилось 1 августа.

- Теперь инвесторы смогут заняться реализацией замысла и начать заказ комплектующих для отделки фасада – панелей и навесных элементов. С их помощью придадут «Космопорту» ультрасовременный облик, повысят энергоэффективность и долговечность здания, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, строительство многофункционального досугового центра началось в конце 2018 года. В 2019 году планировали завершить стройку, но строительство застопорилось из-за недоработок в проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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