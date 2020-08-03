3 Авг. 2020 2020-08-03T09:30:42+03:00

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Комсомольчанин незаконно сдал чужое жилье без ведома хозяйки. По версии следствия, злоумышленник арендовал жилплощадь на три дня, потом разместил объявление об аренде этой же квартиры. На него-то и откликнулась 21-летняя девушка, которая готова была арендовать недвижимость на длительный срок.

- Несостоявшаяся квартирантка рассказала, что договорилась с мнимым хозяином квартиры о съеме жилья на месяц и заплатила 10 тысяч рублей. Мужчина взял деньги и ушел. А на следующий день пришла настоящая хозяйка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.

Когда ситуация прояснилась, девушка обратилась в полицию. Во время разбирательств выяснили личность злоумышленника и задержали его. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Им оказался 26-летний ранее судимый за имущественные виды преступлений местный житель. Сам фигурант признался, что потратил полученные деньги, которые он потратил на собственные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU