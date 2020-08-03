Комсомольчанин незаконно сдал чужое жилье без ведома хозяйки
Комсомольчанин незаконно сдал чужое жилье без ведома хозяйки. По версии следствия, злоумышленник арендовал жилплощадь на три дня, потом разместил объявление об аренде этой же квартиры. На него-то и откликнулась 21-летняя девушка, которая готова была арендовать недвижимость на длительный срок.
- Несостоявшаяся квартирантка рассказала, что договорилась с мнимым хозяином квартиры о съеме жилья на месяц и заплатила 10 тысяч рублей. Мужчина взял деньги и ушел. А на следующий день пришла настоящая хозяйка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
Когда ситуация прояснилась, девушка обратилась в полицию. Во время разбирательств выяснили личность злоумышленника и задержали его. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Им оказался 26-летний ранее судимый за имущественные виды преступлений местный житель. Сам фигурант признался, что потратил полученные деньги, которые он потратил на собственные нужды.
ИСТОЧНИК KP.RU