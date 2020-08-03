В селах Хабаровского края установили площадку ГТО
В Комсомольском районе Хабаровского края установили площадку ГТО. Работу выполнили в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни». Теперь все желающие смогут проверить на новом объекте свои силу, выносливость, скорость, координацию и ловкость.
- Заниматься на тренажерах смогут как взрослые, так и дети. В частности на занятия приглашают жителей сел Новый Мир и Селихино. Официально открыть площадку планируют только после того, как снимут ограничительные меры, - рассказали в краевом министерстве физкультуры и спорта.
Напомним, поставить спортивно-технологическое оборудование в этом году собираются в Советско-Гаванский, Хабаровский, Амурский районы и район имени Полины Осипенко. Всего в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни» площадки будут установлены в 17 муниципальных образованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU