В селах Хабаровского края установили площадку ГТО

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:31:28+03:00

Теперь желающие смогут пройти различные испытания на силу, выносливость, скорость, координацию и ловкость

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В Комсомольском районе Хабаровского края установили площадку ГТО. Работу выполнили в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни». Теперь все желающие смогут проверить на новом объекте свои силу, выносливость, скорость, координацию и ловкость.

- Заниматься на тренажерах смогут как взрослые, так и дети. В частности на занятия приглашают жителей сел Новый Мир и Селихино. Официально открыть площадку планируют только после того, как снимут ограничительные меры, - рассказали в краевом министерстве физкультуры и спорта.

Напомним, поставить спортивно-технологическое оборудование в этом году собираются в Советско-Гаванский, Хабаровский, Амурский районы и район имени Полины Осипенко. Всего в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни» площадки будут установлены в 17 муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU