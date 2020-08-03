2020-08-03T10:19:25+03:00
Звезды

В этом году «Леди лето» в Хабаровске выберут онлайн

Творческое состязание организуют в рамках выставки садово-огородной продукции «Городские цветы»
Александр ШТААЛЬ
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В этом году «Леди лето» в Хабаровске выберут онлайнВ этом году «Леди лето» в Хабаровске выберут онлайнФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В этом году «Леди лето» в Хабаровске выберут онлайн. Напомним, творческое состязание обычно организуют в рамках выставки садово-огородной продукции «Городские цветы». Однако из-за пандемии в правила конкурса внесли корректировки.

- В этом году площадкой для конкурсантов станет социальная сеть Instagram. Красочный показ «Леди лето» пройдет с 17 по 21 августа в аккаунте Центра по организации городских культурно-массовых мероприятий (@maukcom), - сообщили в городском управлении культуры.

Каждой фотографии участниц присвоят порядковый номер. Будут выбирать лучших в номинациях «Лучшая прическа» и «Лучший костюм». Наряды участниц должны быть сделаны с использованием цветов и садово-огородной продукции. Победителей определят путем открытого голосования. Имена победительниц озвучат 24 августа. Заявки на участие в конкурсе принимают с 10 по 14 августа по электронной почте: maukcom@mail.ru, по адресу: Хабаровск, улица Ленинградская, 30, цокольный этаж. Подробности по телефону 40-88-97 и 47-03-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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