3 Авг. 2020 2020-08-03T10:28:22+03:00

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Хабаровчанка с трудом, но по закону вернула брюки в магазин. По предварительной информации, женщина купила в одном из торговых центров понравившуюся вещь. Дома она примерила брюки и поняла, что изделие не подходит ей по размеру и фасону. Тогда она решила по закону вернуть их в магазин, но столкнулась с отказом.

- Продавец отказалась принимать заявление и товар, затем отказывала в удовлетворении предъявленного требования на основании направления товара на экспертизу в связи с отсутствием в магазине больше семи дней. Покупательница вынуждена была обратиться в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, - рассказали в ведомстве.

Также в магазине отказались предоставить книгу отзывов и предложений, не было ценников на товары и информации об индивидуальном предпринимателе-продавце. В итоге после проверки женщина смогла получить назад деньги - 6900 рублей, уплаченные за неподошедший товар.

ИСТОЧНИК KP.RU