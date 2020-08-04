2020-08-04T04:15:06+03:00
Общество

Лесозаготовители в Хабаровском крае подвели предварительные итоги работы

За первое полугодие 2020 года фактически заготовили 3056,4 тысячи кубометров леса
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Лесозаготовители в Хабаровском крае подвели предварительные итоги работыЛесозаготовители в Хабаровском крае подвели предварительные итоги работыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Лесозаготовители в Хабаровском крае подвели предварительные итоги работы за первое полугодие 2020 года. Так, общий задекларированный объем заготовленной древесины составляет 6178,1 тысячи кубических метров. Лесопользователи фактически заготовили 3056,4 тысячи кубометров. Для сравнения: за первое полугодие 2019 года задекларировали 4819,3 тысячи кубов, а фактически заготовили 3277,2 тысячи кубометров.

- Отметим также, что с начала 2020 года заключено 9318 договоров купли-продажи древесины. Из них для нужд граждан объем составил 182,1 тысячи кубометров, в том числе на отопление - 148,36 тысячи кубических метров, - прокомментировали в региональном управлении лесами.

В регионе продолжат проводить рейды с целью выявить незаконные рубки. За первое полугодие выявили 112 незаконных рубок лесных насаждений объемом 5,3 тысячи кубических метров. За аналогичный период прошлого года таких фактов зафиксировали 142, то есть объем незаконно вырубленной древесины в этом году уменьшился в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане асфальтируют тротуары на улице Пионерской
Обстановка в Хабаровске 4 августа 2020 года: заболеваемость, отключения воды, дорожные работы
В Хабаровске женщину обокрал приятель ее дочери
Уровень Амура у Хабаровска 4 августа 2020: ожидается подъем воды
Лесозаготовители в Хабаровском крае подвели предварительные итоги работы
Обстановка в Хабаровском крае 4 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
Хабаровчанка с трудом, но по закону вернула брюки в магазин
В этом году «Леди лето» в Хабаровске выберут онлайн
В селах Хабаровского края установили площадку ГТО
Комсомольчанин незаконно сдал чужое жилье без ведома хозяйки
Хабаровчане выбрали для «Космопорта» лиловый рассвет на Венере
Погода на неделю в Хабаровском крае: 3-9 августа 2020 года будет дождливо
Больше тысячи хабаровчан пробежали на Всероссийском полумарафоне
В Хабаровском крае пропал член экипажа затопленного рыболовецкого судна
Хабаровские тепловые сети информируют о перекрытии дорог в связи с проведением ремонта теплотрассы
Хабаровский край проголосует за «Российское дерево 2020»
Долгострой на улице Алексеевской в Хабаровске на стадии отделки и благоустройства
В Хабаровском крае прогнозируют дождевой паводок
Крадущего деньги со счетов жителей Алтая злоумышленника задержали в Биробиджане
Рудник «Молодежный» в Хабаровском крае обеспечен связью от Ростелекома
В Хабаровске музыкальные и художественные школы принимают детей по новым правилам
Иномарка врезалась в фонарный столб в Хабаровске
На научные проекты в Хабаровском крае выделили гранты
В Хабаровске выбрали место для памятной доски Ким Чен Иру