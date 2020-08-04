4 Авг. 2020 2020-08-04T04:15:06+03:00

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Лесозаготовители в Хабаровском крае подвели предварительные итоги работы за первое полугодие 2020 года. Так, общий задекларированный объем заготовленной древесины составляет 6178,1 тысячи кубических метров. Лесопользователи фактически заготовили 3056,4 тысячи кубометров. Для сравнения: за первое полугодие 2019 года задекларировали 4819,3 тысячи кубов, а фактически заготовили 3277,2 тысячи кубометров.

- Отметим также, что с начала 2020 года заключено 9318 договоров купли-продажи древесины. Из них для нужд граждан объем составил 182,1 тысячи кубометров, в том числе на отопление - 148,36 тысячи кубических метров, - прокомментировали в региональном управлении лесами.

В регионе продолжат проводить рейды с целью выявить незаконные рубки. За первое полугодие выявили 112 незаконных рубок лесных насаждений объемом 5,3 тысячи кубических метров. За аналогичный период прошлого года таких фактов зафиксировали 142, то есть объем незаконно вырубленной древесины в этом году уменьшился в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU