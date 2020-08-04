4 Авг. 2020 2020-08-04T04:13:03+03:00

По версии следствия, молодой человек прибрал к рукам 65 тысяч рублей

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В Хабаровске женщину обокрал приятель ее дочери. По версии следствия, молодой человек прибрал к рукам 65 тысяч рублей. О пропаже в полицию заявила родительница. Во время предварительного разбирательства выяснилось, что накануне исчезновения в квартире случилось небольшое застолье.

- Дочь потерпевшей в отсутствие матери пригласила в гости приятелей. Компания распивала спиртные напитки. Чуть позже один из участников застолья похитил из сумки заявительницы деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемого уже задержали. Сам фигурант объяснил, что дождался, когда его приятельница уснет, обыскал комнаты и из сумки потерпевшей похитил деньги. Потратил он их на следующий день на покупку одежды и сотового телефона. В отношении парня возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU