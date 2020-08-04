Обстановка в Хабаровске 4 августа 2020 года: заболеваемость, отключения воды, дорожные работы

4 Авг. 2020 2020-08-04T04:11:42+03:00

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По данным на 4 августа 2020 года, в Хабаровске нет отключений холодной воды, без горячей воды остались жильцы домов №№ 66 и 68 по улице Тургенева.

- В городе не работают 60 лифтов. За минувшие сутки собрали и вывезли 102,6 кубометра мусора, за неправильную парковку эвакуировали 16 автомобилей, случилось 36 дорожных происшествий, один пожар и одно возгорание. По номеру «03» скорую помощь вызывали 640 раз, - рассказали в городской администрации.

Сегодня проведут дорожные работы на улицах Краснореченская, Николаевская, Нагорная, Южная, Большая, Тихоокеанская, а также в переулках Трубный и Смены, проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе общее число заражений коронавирусом составляет 6173.

ИСТОЧНИК KP.RU