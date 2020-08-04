2020-08-04T04:10:56+03:00
Общество

В Биробиджане асфальтируют тротуары на улице Пионерской

Горожан просят набраться терпения, пока идут работы
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане асфальтируют тротуары по улице ПионерскаяВ Биробиджане асфальтируют тротуары по улице ПионерскаяФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане асфальтируют тротуары на улице Пионерской. Работы проведут по обе стороны от улицы 40 лет Победы до улицы Димитрова. Напомним, на прошлой неделе начали демонтировать остановки в районе шахматно-шашечного клуба, а также рядом с обувной фабрикой.

- На этих участках также заасфальтируют территории, а потом установят современные остановочные комплексы. Жителей города предупреждают, что эти работы займут достаточно времени. Горожан просят набраться терпения, - рассказали в городской администрации.

В планах установить 14 современных остановочных павильонов на первой линии, а также оборудовать парковки на улице Пионерской и привести в порядок заезды во дворы. На сегодняшний день идут подготовительные работы по ремонту тротуара по улице 40 лет Победы рядом с детским садом. Власти прорабатывают вопрос обустройства тротуаров, велодорожек, новых остановочных павильонов, детских площадок и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU

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