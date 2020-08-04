4 Авг. 2020 2020-08-04T06:43:17+03:00

Водитель скончался в аварии на трассе между Хабаровском и Владивостоком Фото: Мария ЛЕНЦ

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В минувшие сутки, 3 августа, на трассе «Уссури» столкнулись автомобиль Honda Fit и грузовик Scania. Происшествие случилось утром на сотом километре автотрассы. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, двигался со стороны Владивостока в сторону Хабаровска. Он не обеспечил постоянный контроль за движением иномарки, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania.

- В результате аварии водитель автомобиля Honda Fit скончался на месте дорожной аварии до приезда бригады скорой помощи. Пассажира этой же иномарки госпитализировали в больницу, - рассказали в краевом ГИБДД.

Автолюбителей Хабаровского края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, выполняйте требования сигналов светофоров, дорожной разметки и дорожных знаков. Помните, ошибка на дороге может обернуться большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU