2020-08-04T06:43:17+03:00
Происшествия

Водитель скончался в аварии на трассе между Хабаровском и Владивостоком

Утром на трассе «Уссури» столкнулись легковой и грузовой автомобили
Александр ШТААЛЬ
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Водитель скончался в аварии на трассе между Хабаровском и ВладивостокомВодитель скончался в аварии на трассе между Хабаровском и ВладивостокомФото: Мария ЛЕНЦ
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В минувшие сутки, 3 августа, на трассе «Уссури» столкнулись автомобиль Honda Fit и грузовик Scania. Происшествие случилось утром на сотом километре автотрассы. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, двигался со стороны Владивостока в сторону Хабаровска. Он не обеспечил постоянный контроль за движением иномарки, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania.

- В результате аварии водитель автомобиля Honda Fit скончался на месте дорожной аварии до приезда бригады скорой помощи. Пассажира этой же иномарки госпитализировали в больницу, - рассказали в краевом ГИБДД.

Автолюбителей Хабаровского края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, выполняйте требования сигналов светофоров, дорожной разметки и дорожных знаков. Помните, ошибка на дороге может обернуться большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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