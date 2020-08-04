2020-08-04T06:42:15+03:00
Общество

Дороги в Хабаровске ремонтируют с опережением графика

Работу выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»
Александр ШТААЛЬ
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Дороги в Хабаровске ремонтируют с опережением графикаДороги в Хабаровске ремонтируют с опережением графикаФото: Администрация Хабаровска
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Дороги в Хабаровске ремонтируют с опережением графика. Работы выполняют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Их окончание запланировали на октябрь, но уже на начало августа 26 из 47 объектов готовы на 100 процентов.

- На сегодняшний день привели в порядок улицы: Королева, Космическая, Юности, Бойко-Павлова (от Правобережной до Тихоокеанской), Ким Ю Чена (от Ленинградской до Некрасова), Хабаровская, Кутузова, Герцена, участок Владивостокского шоссе, Узловая, Световая, Бийская, переулок Краснореченский, улица Рокоссовского (от Ворошилова до Малиновского) и другие, - рассказали в городском управлении дорог и внешнего благоустройства.

Отметим, что общая протяженность дорог, которые приводят в порядок, 43,71 километра. В рамках проведенных работ обновляют дорожную разметку, предпримут меры по ликвидации 32 мест концентрации дорожных аварий. Стоимость проводимых работ оценивают в 1,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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