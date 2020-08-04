2020-08-04T06:41:18+03:00
Общество

Прогноз по коронавирусу в Хабаровске: повода для отказа от масочного режима нет

За минувшие сутки в городе зарегистрировали 36 новых случаев заболевания
Александр ШТААЛЬ
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Прогноз по коронавирусу в Хабаровске: повода для отказа от масочного режима нетПрогноз по коронавирусу в Хабаровске: повода для отказа от масочного режима нетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровске обсудили ситуацию по коронавирусу и озвучили прогнозы относительно пандемии. Впервые за последние месяцы коэффициент распространения опасной инфекции в краевой столице опустился до уровня в 0,61.

- По последним данным 74 процента от общего числа заболевших составляют жители Хабаровска. За прошедшие сутки в городе было зарегистрировали 36 новых случаев заболевания, - сообщила Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам. - У нас сохраняется высокий уровень заболеваемости пневмониями, вызванными COVID-19.

В мэрии отметили, что позитивные изменения в эпидемиологической ситуации - это не повод для отказа от соблюдения масочного режима и прочих мер. Специалисты уверены, пока речи нет о том, что пандемия в Хабаровске близится к завершению.

Горожан призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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