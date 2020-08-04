Прогноз по коронавирусу в Хабаровске: повода для отказа от масочного режима нет
В Хабаровске обсудили ситуацию по коронавирусу и озвучили прогнозы относительно пандемии. Впервые за последние месяцы коэффициент распространения опасной инфекции в краевой столице опустился до уровня в 0,61.
- По последним данным 74 процента от общего числа заболевших составляют жители Хабаровска. За прошедшие сутки в городе было зарегистрировали 36 новых случаев заболевания, - сообщила Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам. - У нас сохраняется высокий уровень заболеваемости пневмониями, вызванными COVID-19.
В мэрии отметили, что позитивные изменения в эпидемиологической ситуации - это не повод для отказа от соблюдения масочного режима и прочих мер. Специалисты уверены, пока речи нет о том, что пандемия в Хабаровске близится к завершению.
Горожан призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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